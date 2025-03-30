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30 марта, 18:21

Происшествия

Возбуждено дело по факту поджога молельного дома в подмосковном Егорьевске

Фото: vk.com/Духовное управление мусульман Московской области

Следователи возбудили дело об умышленном повреждении имущества после поджога молельного дома в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью, передает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта. Как рассказали в ведомстве, неизвестные бросили в окно молельного дома бутылки с горючей жидкостью, а после скрылись.

В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас организованы оперативно-разыскные мероприятия для выявления причастных к поджогу.

Ранее правоохранители задержали в Хакасии двух подростков за поджог офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане. Криминалисты обнаружили и изъяли на месте фрагменты бутылок, а также видеозапись, на которой запечатлены двое сбегающих злоумышленников.

В результате были установлены личности совершивших преступления. Ими оказались двое жителей города Абакана в возрасте 16 и 17 лет. Их доставили в полицию, где они сознались, что согласились совершить поджог за вознаграждение, предложенное незнакомцем в одном из мессенджеров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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происшествия

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