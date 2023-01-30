Количество жертв после взрыва в пакистанской мечети увеличилось почти до 60

Фото: AP Photo/Zubair Khan

Число погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар приблизилось к 60, сообщает местная и западная пресса.

Согласно данным пакистанского портала Dawn, после атаки скончались 59 человек. Западная пресса, в свою очередь, заявляет о 61 смерти.

До этого стало известно о 44 жертвах. Также порядка 157 человек получили травмы.

Взрыв в мечети прогремел в 13:40 (11:40 по московскому времени) 30 января. По предварительной информации, к инциденту причастен террорист-смертник. На тот момент он находился в мечети в первом ряду.

Всех пострадавших доставили в больницы. Свыше десяти человек находятся в тяжелом состоянии.

Не менее 25 человек погибли при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре

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