Отец похищенной девушки из Тамбова заявил, что на ней хотел жениться родной дядя

Фото: телеграм-канал SHOT

Похищенную девушку из Тамбова выкрал ее родной дядя, рассказал ее отец Тенгис Равоян. Об этом сообщает телеканал "360".

Уточняется, что подозреваемый надругался на ней, после чего ей пришлось отправиться на курс реабилитации.

По словам Равояна, до этого уже ходили слухи, что один из близких родственников хочет взять ее в жены, однако прямых угроз девушка не получала. Отец потерпевшей подчеркнул, что в организации похищения участвовала вся семья злоумышленника – отец, мать, брат и сестра.

"Они ворвались к нам в квартиру, избили и связали жену, дочку ударили по голове, связали скотчем и вынесли из дома. Решили насильственным путем сделать своей. Скажем так – он похитил свою племянницу", – поделился отец пострадавшей.

Он добавил, что после того, как девушку выкрали, ее перевезли в Нижний Новгород. Там дядя изнасиловал ее, подчеркнул отец потерпевшей. Равоян заявил, что всех причастных к этому должны преследовать по закону.

До этого сообщалось, что мужчина совместно со своим отцом и старшим братом выкрал девушку в Тамбове после ее отказа выйти за него замуж. Ей удалось сбежать и направиться в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого удалось арестовать, в то время как его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!