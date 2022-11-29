Брат армянского премьера попал в аварию в Ереване

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Автомобиль сбил брата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Армена, сообщает газета "Жоховурд".

По данным СМИ, ДТП произошло на окраине Еревана. Армена Пашиняна сбили в административном районе Малатия-Себастия.

Водитель не покинул место происшествия. Брата армянского премьера с переломами доставили в больницу.

В августе российская журналистка и медиаменеджер Манана Асламазян скончалась в возрасте 70 лет после наезда автомобиля в Ереване. Асламазян с 2001 года входила в состав Академии Российского телевидения, с 2002 по 2007 год работала на должности вице-президента Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). С 2007 года Асламазян проживала в Париже.

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