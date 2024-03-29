Украинский дрон сбили над Белгородской областью

Фото: ТАСС/пресс-служба ООО "Альбатрос"

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

ВСУ попытались атаковать объекты российской стороны, однако около 14:30 по московскому времени ПВО уничтожила дрон, уточнили в ведомстве.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. 29 марта российская ПВО в 10:00 сбила украинский беспилотник самолетного типа над регионом.

Ночью в пятницу противовоздушная оборона уничтожила 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что из-за атаки повреждения получили 17 многоквартирных домов. Были выбиты окна в 37 квартирах, а в одном из домов был сильно поврежден балкон, уточнил он.