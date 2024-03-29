Российская система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка ВСУ атаковать по российским объектам была пресечена в 10:00 по московскому времени.

Утром 29 марта в Минобороны РФ сообщали, что ПВО уничтожила 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области. В министерстве добавили, что атака была пресечена в ночное время.

В регионе на тот момент действовала ракетная опасность. Местное население призвали не подходить к окнам и спуститься в укрытия.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки украинской армии в Белгороде повреждения получили 17 многоквартирных домов. Были выбиты окна в 37 квартирах, а в одном из домов был сильно поврежден балкон, добавил он.