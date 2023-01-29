Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели людей после удара ВСУ по больнице в ЛНР

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со смертью пациентов после атаки ВСУ по зданию районной больницы в ЛНР. Об этом сообщает телеграм-канал СК России.

По данным Минобороны, украинская сторона атаковала с помощью HIMARS медучреждение в поселке Новоайдар. В СК РФ заявили, что в результате удара скончались 14 человек. Кроме того, 24 пациента и медперсонала больницы получили травмы разной степени тяжести.

Бастрыкин поручил принять меры, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Также он призвал установить личности из числа ВСУ, которые принимали участие в этой атаке.

О ракетном ударе по районной больнице в поселке Новоайдар стало известно накануне. В госпитале медпомощь получали российские военные. Всем пострадавшим после атаки сейчас оказывают необходимую помощь.

Минобороны охарактеризовало действия украинской стороны как военное преступление. В ведомстве заявили, что все причастные к случившемуся будут найдены и понесут наказание.

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