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28 ноября, 15:20

Происшествия

Суд арестовал автоблогера после ДТП с двумя пострадавшими в Подмосковье

Фото: Москва 24

Суд в Одинцовском городском округе заключил под стражу автоблогера Гаджи Гаджиева, совершившего ДТП с двумя пострадавшими, сообщает ГУ МВД России по Московской области в своем телеграм-канале.

Суд арестовал его до 15 января 2025 года. Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, его обвиняют в совершении преступления в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта. Кроме того, фигурант скрылся с места происшествия.

Подсудимый несколько раз был привлечен к ответственности за преступления на транспорте, уточнила прокуратура.

Ранее водитель Lexus насмерть сбил пешехода на 5-м километре 2-го Успенского шоссе в Москве. По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте.

Суд назначит меру пресечения автоблогеру Гаджи Гаджиеву 28 ноября

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