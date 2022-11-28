Основатель Forex Club погиб в результате крушения вертолета в Монако

Фото: youtube.com/Change One Life

Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако 25 ноября. Об этом сообщает Monaco Daily News со ссылкой на близкий к следствию источник.

Отмечается, что вертолет летел из Швейцарии. В результате падения погиб и 35-летний пилот.

Таран основал Forex Club в 1997 году. Последние 10 лет мужчина жил в Монако и был членом правления компании – разработчика криптокошелька YouHodler.

Ранее сообщалось, что в Тверской области потерпел крушение частный вертолет Robinson-R66. Воздушное судно упало в поле в Кесовогорском районе. В результате погибли два человека – заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев и его брат Дмитрий. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.



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