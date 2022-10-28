Суд в Норвегии оставил под стражей сына экс-главы РЖД Якунина

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Апелляционный суд в Норвегии освободил сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, однако после того как обвинение обжаловало данное постановление, принял решение оставить его под стражей до рассмотрения апелляции Верховным судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании Elden, представляющей интересы Якунина.

"Якунин и его команда юристов очень удивлены тем, что суд в более позднем постановлении решил оставить его под стражей до рассмотрения дела Верховным судом", – говорится в заявлении.

Отмечается, что адвокаты Якунина потребовали приостановить действие постановления Апелляционного суда для немедленного освобождения их подзащитного.

Сам Якунин заявил, что разочарован тем, что обвинение обжаловало решение Апелляционного суда. Он подчеркнул, что если дело будет передано в суд, его невиновность будет доказана.

Об аресте сына экс-главы РЖД Андрея Якунина в Норвегии за запуск дронов на Шпицбергене стало известно 19 октября. Отмечалось, что гаджеты он использовал во время своего летнего путешествия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила россиян, которые запланировали поездку в Норвегию, что иностранные спецслужбы могут ими заинтересоваться. Такое заявление дипломат сделала на фоне участившихся случаев задержания россиян на территории Норвегии.

Захарова рекомендовала тем, кто все же решится отправиться в путешествие, быть готовыми к тому, что их поездка заинтересует норвежские спецслужбы.



Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

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