В Норвегии задержали подозреваемого в работе на российскую разведку – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Служба безопасности Норвегии арестовала на севере страны бразильца. Его подозревают в том, что он на самом деле является гражданином РФ и работает на российские спецслужбы. Информацию об этом предоставил NRK.

По данным телеканала, подозреваемого задержали, когда он шел на работу в Университет Тромсе. Его обвиняют в создании вымышленного имени и биографии.

Помимо этого, правоохранительные органы утверждают, что подозреваемый является нелегалом, который считает себя обычным гражданином, но на самом деле якобы работает на разведку РФ. Отмечается, что арестованный работал над исследованием гибридной войны.

"Это первый случай, когда PST (полицейская служба безопасности. – Прим. ред.) арестовывает кого-то, кого они считают нелегалом в Норвегии", – отметили в телекомпании.

Ранее сообщалось, что в норвежской провинции Нурланн задержали двоих россиян за проведение незаконной фотосъемки. Уточнялось, что их арестовали за съемку военных объектов.

При этом представители правоохранительных органов подобную версию не подтвердили.

До этого в Норвегии арестовали сына экс-главы РЖД Андрея Якунина за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что гаджеты он использовал во время своего летнего путешествия.

Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

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