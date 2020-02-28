Летевший в Бангкок самолет возвращается во Внуково

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Boeing-777, летевший в Бангкок, возвращается в аэропорт Внуково. Самолет отправился в пункт назначения два часа назад из Шереметьево.

"Когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле и решении вернуться назад", – сообщили ТАСС в экстренных службах. На его борту находится более 190 человек и 14 членов экипажа.

В феврале произошло еще несколько подобных случаев. Sukhoi Superjet, вылетевший в Пермь, отправился в Шереметьево из-за вибрации двигателя.

Boeing-737 авиакомпании Nordstar рейса Красноярск – Москва после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за того, что у него не убрались закрылки.