ДТП с несколькими авто произошло на внешней стороне 22-го км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра МКАД, в районе съезда № 24. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено: занято 2 полосы. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее три человека пострадали в ДТП с автобусами в 2-м Боткинском проезде столицы. По предварительной информации, водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта.

ГУП "Мосгортранс" проводит служебное расследование по факту этого ДТП. Перевозчик окажет всем пострадавшим необходимую поддержку и поможет с оформлением документов для получения страховой выплаты.