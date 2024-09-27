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ДТП с несколькими авто произошло на внешней стороне 22-го км МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра МКАД, в районе съезда № 24. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.
Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено: занято 2 полосы. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее три человека пострадали в ДТП с автобусами в 2-м Боткинском проезде столицы. По предварительной информации, водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта.
ГУП "Мосгортранс" проводит служебное расследование по факту этого ДТП. Перевозчик окажет всем пострадавшим необходимую поддержку и поможет с оформлением документов для получения страховой выплаты.
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