Голландского певца заподозрили в сексуальном насилии против несовершеннолетней

Фото: facebook.com (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/borsato.marco

Голландского певца Марко Борсато заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает издание NL Times со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

По данным надзорного ведомства, жертвой 56-летнего музыканта стала 22-летняя девушка. По ее словам, Борсато подвергал ее сексуальному насилию, когда ей было 15 лет.

Отмечается, что в рамках расследования правоохранителями было собрано достаточное количество доказательств. Дело решено передать в суд. При этом расследование дела продолжится, поскольку певец подал встречный иск о клевете.

Ранее в США лауреата премии "Грэмми" 62-летнего рэпера Мелл Мэла обвинили в домашнем насилии. По данным правоохранителей, музыкант напал на знакомую после вечеринки в Лос-Анджелесе. Его арестовали, однако затем отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

