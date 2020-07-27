Человек пострадал в ДТП на шоссе Энтузиастов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два автомобиля столкнулись на востоке столицы рано утром 27 июля, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе съезда на МКАД. В результате пострадал водителей одной из машин. Его доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее ДТП с участием шести автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД. Пострадали три человека.

Инцидент произошел в районе Липецкой улицы. Движение на участке затруднено. На месте аварии работают сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные.