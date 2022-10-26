Движение перекрыто на дублере МКАД из-за ДТП с двумя грузовиками

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на дублере МКАД перекрыто из-за столкновения двух грузовых автомобилей на внутренней стороне 52-го километра Московской кольцевой автодороги.

Как сообщает пресс-служба столичного департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на месте работают оперативные службы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД на проезжую часть опрокинулся грузовик. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

До этого на внутренней стороне 70-го километра МКАД столкнулись два грузовика. Из-за аварии движение осуществлялось по двум полосам из пяти.

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