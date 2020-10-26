СК возбудил дело о халатности при реконструкции ВПП в Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следственный комитет возбудил дело о халатности при реконструкции ВПП в Домодедово. Об этом говорится в заявлении СК на официальном сайте.

В ведомстве заявили, что с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники воздушной гавани не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции ВПП. В результате это привело к причинению особо крупного ущерба бюджету РФ на сумму свыше 107 миллионов рублей.

В настоящий момент продолжаются следственные действия по делу о халатности в столичном аэропорту.

В прошлом году Счетная палата предупредила о возможных перебоях в работе аэропорта Домодедово. В ходе реконструкции ВПП-1 вторую полосу частично вывели из эксплуатации, а ее длину сократили с 3 800 до 2 370 метров.