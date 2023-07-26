Американец Рид смог полностью восстановиться после полученного на Украине ранения – СМИ

Фото: телеграм-канал "ВЕСТИ"

Американец Тревор Рид, ранее освобожденный в РФ, полностью восстановился от ранения, которое он получил на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Он отметил, что Рид получил ранение примерно две недели назад, участвуя в конфликте под Артемовском. На данный момент он находится на лечении в Германии.

"Рид быстро идет на поправку и надеется скоро вернуться домой", – добавил собеседник.

Ранее адвокат Рида Сергей Никитенков подтвердил, что отбывавший наказание в мордовской колонии и вернувшийся в США американец подорвался на мине, когда воевал в составе ВСУ на Украине.

При этом он не уточнил, сколько времени мужчина пробыл на Украине и планирует ли он возвращаться в США.

25 июля СМИ сообщали, что бывший морпех США получил ранение на территории Украины. Отмечалось, что мужчина находится в одной из больниц Киева и просит, чтобы его перевели в военный госпиталь США либо в больницу Германии или в Польше.

Пентагон выразил недовольство относительно произошедшего, так как госдепартамент США не раз предупреждал об опасностях, которые ожидают граждан при посещении Украины.

В апреле прошлого года Россия обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Защита американца положительно оценила его обмен. Никитенков заявлял, что этого удалось достичь благодаря положительному результату обсуждений между странами.



Отбывавший наказание в РФ американец получил ранение на Украине