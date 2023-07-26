Адвокат Рида подтвердил, что тот получил ранение на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Тревора Рида Сергей Никитенков подтвердил, что отбывавший наказание в мордовской колонии и вернувшийся в США американец подорвался на мине, когда воевал в составе ВСУ на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру".

При этом защитник не стал отвечать на вопросы о том, сколько времени Рид пробыл на Украине, текущем местоположении американца и планах его возвращения в Штаты.

"Такие подробности без комментариев", – уточнил он.

Вечером во вторник, 25 июля, в СМИ появилась информация о ранении бывшего морпеха. Отмечалось, что мужчина находится в одной из больниц Киева и просит, чтобы его перевели в военный госпиталь США либо в больницу Германии или в Польше.

Пентагон, в свою очередь, выразил недовольство относительно произошедшего, так как госдепартамент США не раз предупреждал об опасностях, которые ожидают граждан при посещении Украины.

В апреле прошлого года РФ обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Защита Рида положительно оценила его обмен. Никитенков заявлял, что этого удалось достичь благодаря положительному результату обсуждений между странами.

Отбывавший наказание в РФ американец получил ранение на Украине