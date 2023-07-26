Четыре человека погибли при столкновении легкого автомобиля с грузовиком в Омской области

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Четыре человека, включая детей, погибли в ДТП в Омской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"39-летний водитель автомобиля "Рено Логан", двигаясь по автодороге Челябинск – Новосибирск, в районе 834-го километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем "Скания" под управлением мужчины 1973 года рождения", – говорится в уведомлении.

В результате ДТП на месте погибли водители легкового автомобиля, его пассажиры, среди которых женщина 1980 года рождения, а также двое несовершеннолетних.

Полиция проводит проверку и устанавливает причины происшествия.

Накануне стало известно, что грузовик перевернулся в Чемальском районе Алтайского края. По версии следователей, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

В момент аварии в грузовом автомобиле находились 16 человек: водитель и группа из 15 туристов. В результате происшествия пострадали 11 человек, включая четырех детей. Уточняется об одном погибшем.

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