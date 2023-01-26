Бывший топ-менеджер погиб при пожаре на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Бывший топ-менеджер крупных отечественных компаний Дмитрий Павочка погиб при пожаре на юго-западе Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В телеграм-канале столичного Следственного комитета сообщили, что пожар произошел утром 26 января в одной из квартир на 17-м этаже в доме на Ленинском проспекте.

"После ликвидации пожара в помещении было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения", – отмечается в сообщении.

По предварительным данным следствия, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Телеканал РЕН ТВ, в свою очередь, отмечает, что мужчина, скорее всего, заснул с сигаретой.

По факту происшествия Гагаринским межрайонным следственным отделом организовали доследственную проверку. Специалисты воссоздадут полную картину происшествия. Точная причина возгорания будет установлена пожарно-технической экспертизой.

Погибший Павочка был связан с проектами "Менатеп", "Лукойл", АХК "Сухой", Руссдрагмет, ГК "Роскосмос".

Ранее пожарные потушили крупное возгорание в цеху по производству металлопродукции в Ставрополе. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению были привлечены 55 спасателей и 17 единиц спецтехники.



Крупный пожар произошел в Ставрополе

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