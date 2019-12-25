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Москва 24

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Происшествия

12:31

Обрушение конструкций произошло на складе на юго-востоке Москвы

происшествия

Фото: Москва 24

Обрушение металлических перегородок произошло в производственно-складском помещении на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел на улице Стахановской, доме 22, строении 1А. Обрушение произошло между первым и вторым этажами на площади 400 квадратных метров. Существует угроза дальнейшего обрушения.

По предварительной информации, пострадал один человек, под завалами могут находиться люди. Из здания эвакуировали 20 человек.

22 декабря четырехэтажная неэксплуатируемая постройка обрушилась в Омске. В результате ЧП погиб один человек.

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