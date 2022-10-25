Парики и косметику для больных раком женщин украли из больницы Флоренции

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Злоумышленники украли из онкологического отделения медучреждения в итальянской Флоренции парики и косметические средства, которые нужны женщинам, заболевшим раком. Информацией об этом поделилось издание la Repubblica.

По словам одной из сотрудниц больницы, медики обнаружили вскрытую дверь и бардак, когда вернулись на место работы.

"Вы не можете представить отвращение и ярость, которые я испытываю", – поделилась одна из врачей лечебного заведения.

В газете отметили, что злоумышленники украли почти все парики, оставили только те, у которых была вскрыта упаковка.

Руководство медучреждения обратилось в правоохранительные органы и организовало более строгую охрану. Кроме того, онкологическое отделение временно приостановило свою деятельность.

Ранее сообщалось, что злоумышленник напал на российскую художницу Галину Быстрицкую в Солнечногорске. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Разбой".

По словам самой художницы, предполагаемый преступник порезал ее шею ножом, забрал телефон, деньги и машину. Транспорт позже обнаружила полиция недалеко от дома Быстрицкой.

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