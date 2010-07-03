Мужчина в крови и без одежды сбежал из столичной поликлиники

В центре столицы мужчина пострадал после прыжка в Москву-реку и попадания в сливную технологическую коммуникацию. Пострадавшего доставили в больницу, откуда он сбежал без одежды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
"На улицу Яузскую были направлены сотрудники полиции и наряд скорой помощи. По прибытии они обнаружили гражданина 1983 года рождения, который ранее, находясь в районе Москворецкой набережной, прыгнул в реку и скрылся в сливной технологической коммуникации, откуда был извлечен сотрудниками МЧС и передан наряду скорой помощи", – говорится в сообщении.
Его доставили в одну из поликлиник столицы в крови и с травмами. Пострадавший, не дав себя осмотреть, сбежал из медучреждения без одежды. Полицейские обнаружили беглеца.
В пресс-службе отметили, что снова решается вопрос о госпитализации пострадавшего.
22 сентября на Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами. Люди смогли самостоятельно выбраться на берег. Яхта перевернулась от порыва ветра. Помощь была оказана трем женщинам и двум мужчинам. Они отказались от госпитализации. Инцидент произошел в километре от ПСС "Строгино", в 500 метрах от берега.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.