Мужчина в крови и без одежды сбежал из столичной поликлиники

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В центре столицы мужчина пострадал после прыжка в Москву-реку и попадания в сливную технологическую коммуникацию. Пострадавшего доставили в больницу, откуда он сбежал без одежды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"На улицу Яузскую были направлены сотрудники полиции и наряд скорой помощи. По прибытии они обнаружили гражданина 1983 года рождения, который ранее, находясь в районе Москворецкой набережной, прыгнул в реку и скрылся в сливной технологической коммуникации, откуда был извлечен сотрудниками МЧС и передан наряду скорой помощи", – говорится в сообщении.

Его доставили в одну из поликлиник столицы в крови и с травмами. Пострадавший, не дав себя осмотреть, сбежал из медучреждения без одежды. Полицейские обнаружили беглеца.

В пресс-службе отметили, что снова решается вопрос о госпитализации пострадавшего.

22 сентября на Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами. Люди смогли самостоятельно выбраться на берег. Яхта перевернулась от порыва ветра. Помощь была оказана трем женщинам и двум мужчинам. Они отказались от госпитализации. Инцидент произошел в километре от ПСС "Строгино", в 500 метрах от берега.

