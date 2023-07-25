Тело пластического хирурга Романа Шершнева обнаружили в квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пластический хирург Роман Шершнев найден мертвым в квартире в Басманном районе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что тело 50-летнего хирурга обнаружили вечером 24 июля в квартире в Центросоюзном переулке. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было. Полиция проводит проверку.

По информации издания, стаж Шершнева – 27 лет, на его счету более 5 тысяч операций в области эстетической хирургии.

Ранее основателя сервиса "Служба 77" Игоря Кудрякова обнаружили мертвым в квартире на Кудринской площади в центре столицы. По предварительным данным экстренных служб, причиной смерти 63-летнего бизнесмена стало онкологическое заболевание.

До этого дочь экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталья Бочкарева была найдена мертвой в своей квартире в столичном Пресненском районе. Накануне консьерж жилого дома обратилась в оперативные службы. Она сообщила, что Бочкарева жаловалась на состояние здоровья, а теперь не открывает дверь квартиры.

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