Дочь экс-губернатора Пензенской области нашли мертвой в квартире в Москве

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Предприниматель и дочь экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталья Бочкарева обнаружена мертвой в своей квартире в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства отметил, что накануне консьерж жилого дома в Пресненском районе обратилась в оперативные службы. Она сообщила, что Бочкарева жаловалась на состояние здоровья, а теперь не открывает дверь квартиры. После этого специалисты вскрыли дверь и нашли хозяйку мертвой.

Он добавил, что следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. В ходе экспертизы будет установлена точная причина смерти.

По информации издания, предприниматель владела долями в лесоперерабатывающих и хлебопекарных компаниях, в последнее время жила в Москве. В 2021 году в СМИ появилась информация, что женщина отдала 16 миллионов рублей мошенникам, которые обещали решить ее личные проблемы.

Ранее отца нападающего клуба "Фонбет" КХЛ "Сочи" Матвея Мичкова Андрея Мичкова нашли мертвым. Ему был 51 год.

Заявка о пропаже мужчины поступила в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" накануне. Он ушел из дома в неизвестном направлении в 21:00 2 апреля.

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