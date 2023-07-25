СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дугиной

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Следственный комитет России установил, что полицейский Иван Рыбин собирал и распространял за деньги информацию о семье убитой Дарьи Дугиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Он уточнил, что Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. По словам Бастрыкина, расследование в отношении двух подозреваемых находится на завершающей стадии, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела.

Глава СК добавил, что мощность взрывного устройства, которое использовали для подрыва машины Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Как установили в ФСБ РФ, за убийством стояли украинские спецслужбы, а исполнительницей являлась гражданка Украины Наталья Вовк.

В ведомстве сообщали, что Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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