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14:31

СК заберет у полиции дело о водителе Gelandewagen

происшествия ДТП

14:31

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Фото: vk.com/on.the_roads_of_russia

Расследованием ДТП на Можайском шоссе займется Следственный комитет.

"По поручению и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова инициирована передача из органов полиции уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия на западе столицы", – говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что ночью в понедельник, 25 марта, на 16-м километре Можайского шоссе столкнулись Mercedes-Benz G-класса (Gelandewagen) и "Нива". Очевидцы сообщают, что иномарка ехала на огромной скорости. 34-летняя женщина-водитель из "Нивы" погибла на месте. Ее 14-летняя дочь скончалась позднее в медучреждении. Выжил только отец.

Мать и дочь погибли в страшной аварии на Можайском шоссе

В СК подтвердили, что водитель Mercedes-Benz скрылся с места происшествия, его местонахождение пока не установлено. По информации телеканала Москва 24, иномаркой управлял 29-летний Муслим Д. По уголовному делу о нарушении ПДД ему грозит до пяти лет заключения.

происшествия ДТП

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