Тело бывшего редактора "Аншлага" нашли на севере Москвы

Фото: vk.com/Дмитрий Курилов

Тело 56-летнего сценариста и экс-редактора "Аншлага" Дмитрия Курилова нашли около одного из подъездов на севере Москвы. По данным полиции, в этом же доме журналист и проживал, передает информационное агентство Regnum.

"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что данный гражданин проживал на 7-м этаже вместе с супругой", – отметил источник в правоохранительных органах.

На данный момент организованы мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают соседей и родственников.

Курилов родился в 1966 году в Костроме. Его карьера началась в 1999 году, за этот период он успел принять участие в разных проектах, например, "Возвращение Мухтара", "Ваша честь", "Полицейский участок".

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные человеческую голову и ноги. Позже правоохранители обнаружили в квартире расчлененного мужчины еще один труп. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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