Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Два человека получили травмы после стрельбы на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. Об этом сообщает телеграм-канал МВД по региону.

По данным полиции, между мужчинами случилась ссора. Один из участников конфликта достал оружие и несколько раз выстрелил.

35-летнего пострадавшего доставили в центральную больницу с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени. Возраст второго получившего травмы уточняется. Его госпитализировали с переломом челюсти.

На данный момент организовано расследование. Правоохранители уже установили личность стрелка.

В связи с этим в Махачкале объявили план "Перехват". Около 15:10 в местное МВД поступила информация, что по проспекту Расула Гамзатова, 18, гуляет мужчина с дробовиком. На тот момент сообщалось, что злоумышленник направлял оружие на прохожих, но при этом стрелял в воздух.

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