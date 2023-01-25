16:51Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале
Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов
Два человека получили травмы после стрельбы на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. Об этом сообщает телеграм-канал МВД по региону.
По данным полиции, между мужчинами случилась ссора. Один из участников конфликта достал оружие и несколько раз выстрелил.
35-летнего пострадавшего доставили в центральную больницу с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени. Возраст второго получившего травмы уточняется. Его госпитализировали с переломом челюсти.
На данный момент организовано расследование. Правоохранители уже установили личность стрелка.
В связи с этим в Махачкале объявили план "Перехват". Около 15:10 в местное МВД поступила информация, что по проспекту Расула Гамзатова, 18, гуляет мужчина с дробовиком. На тот момент сообщалось, что злоумышленник направлял оружие на прохожих, но при этом стрелял в воздух.
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