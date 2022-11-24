В СМИ появились кадры из "дворца" подозреваемого в хищении 15 млн из гособоронзаказа

РЕН ТВ опубликовал кадры из особняка главы предприятия "Звезда-Стрела" в Таганроге в Ростовской области, подозреваемого в хищении 15 миллионов рублей из государственного оборонного заказа. Обыски во "дворце" мужчины прошли накануне, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

На фотографиях из частного дома видно, что в нем выполнен дорогой ремонт. Помимо этого, на территории участка располагается бассейн и гараж с несколькими транспортными средствами.

До этого УФСБ РФ по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководящего состава предприятия "Звезда-Стрела". По данным спецслужб, сотрудники осуществляли финансовые махинации, внося в документы ложную информацию.

На предприятии "Звезда-Стрела" с 2004 года производились емкости для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте корпорации, в состав которой входит завод, указывается, что компания также ремонтирует нежилые помещения и занимается оптовой продажей металлопродукции.

Ранее суд признал бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского виновным в хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов рублей. Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии.

До этого по делу о мошенничестве к трем годам колонии общего режима приговорили бывшего директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина. Следователи выяснили, что экс-директор завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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