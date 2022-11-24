В Красноярске 3 человека пострадали при обрушении конструкций на ТЭЦ

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Три человека пострадали в результате обрушения конструкций при проведении строительных работ на ТЭЦ-1 в Красноярске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в ведомство в 13:50 по местному времени (09:50 по московскому времени).

"В результате монтажных работ на строительной площадке на территории ТЭЦ № 1 города Красноярска произошло обрушение элемента конструкции строящегося электрофильтра с высоты 4 метров, в результате которого пострадали три человека", – говорится в сообщении.

Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали их медикам. В ликвидации последствий ЧП задействованы 40 человек и 11 единиц техники. Инцидент не повлиял на теплоснабжение города.

Ранее пожар произошел на блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2. В результате происшествия погиб один человек и пострадали двое. В момент ЧП в блочном пункте проводились ремонтные работы. На место возгорания выезжали 12 пожарных расчетов.

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