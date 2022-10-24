Двоих россиян задержали за несанкционированную съемку в Норвегии

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Двоих граждан России задержали в норвежской провинции Нурланн за организацию незаконной фотосъемки. Информацией об этом поделился телеканал NRK.

Правоохранительные органы провинции подтвердили факт задержания двоих россиян в субботу, 22 октября. Граждан РФ обвинили в том, что они провели несанкционированную фотосъемку.

"Есть ходатайство о взятии их под стражу. Дело будет передано службе безопасности PST, которая будет заниматься им дальше", – прокомментировал полицейский адвоката и прокурора округа Северный Нурланн Стеффена Равносена.

Телеканал ТВ2 проинформировал, что россиян задержали за съемку военных объектов. Уточняется, что представители полиции данную версию не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в Норвегии задержали сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что устройства он использовал во время своей летней поездки.

До этого представители полиции Норвегии отпустили из-под ареста четырех россиян, которых задержали за съемку объектов с дронов в провинции Нурланн. Норвежские правоохранители не увидели в отснятых гражданами РФ материалах ничего криминального.

Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

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