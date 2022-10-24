Художница Быстрицкая поделилась подробностями ограбления в ее доме

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Сергей Николаев

Российская художница Галина Быстрицкая рассказала, что злоумышленник забрал ее деньги, мобильный телефон и автомобиль. Об этом сообщает издание "Подъем".

По словам Быстрицкой, происшествие случилось 23 октября в час дня. Художница направлялась в гараж, где ее поджидал предполагаемый преступник.

"Он порезал мне горло, потому что угрожал ножом, затем я его успокоила и попросила разрезать скотч на ногах. Мы зашли ко мне в дом, и он стал вымогать деньги", – поделилась Быстрицкая.

После того как злоумышленнику удалось получить определенную сумму, он сел в автомобиль художницы и уехал, добавила она. Позже правоохранительные органы нашли машину в парке недалеко от места происшествия. Художница отметила, что полиция оперативно справляется со своими обязанностями, а она сама чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по нападению на Быстрицкую в Солнечногорске. На данный момент специалисты устанавливают личность предполагаемого преступника, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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