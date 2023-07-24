Группа школьников из Москвы вышла на связь с мурманскими спасателями – МЧС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа школьников из Москвы, которая совершала поход по Кольскому полуострову, вышла на связь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Вышли на связь, с ними все хорошо, все живы и здоровы, просто не ловил телефон", – передает "Интерфакс" заявление ведомства.

Отмечается, что маршрут московских школьников намечен от Новой Титовки через губу Кутовую, Большую Волоковую, Вайду, Зубовскую, мыс Городецкий, бухту Малую Калиновую, мыс Ворий, губу Лодейную. Завершится маршрут в поселке Ретинское.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что указанная группа была зарегистрирована в МЧС. Специалисты начали волноваться, когда участники группы в установленное время не вышли на промежуточную связь.

Немногим ранее в СМИ сообщалось, что группа из 14 человек, включая 12 школьников, во время байдарочного похода по Кольскому полуострову перестала выходить на связь.

Ранее сообщалось, что группа туристов из 22 человек, включая 11 детей, пропала в Пермском крае на сплаве по реке Усьве.

По данным местных СМИ, 11 взрослых и 11 детей отправились на маршрут по реке Усьве 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в поселок Усьва, однако так и не вышли на связь.