Рогов сообщил о подрыве автомобиля предпринимателя Мамай в Бердянске

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль предпринимателя Валентины Мамай. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Инцидент произошел около 16:00. Автомобиль женщины был припаркован неподалеку от школы № 5 по улице Руденко.

"Взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле", – сообщил Рогов.

Он рассказал РИА Новости, что взрыв был очень мощным. По его словам, произошедшее, предварительно, является терактом. Рогов предположил, что за этим стоят украинские спецслужбы.

Он уточнил, что Мамай является главной местной общественной организации защитников животных.

"Информация о пострадавших уточняется", – добавил Рогов.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они работают над выяснением обстоятельств произошедшего.

До этого украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина. В результате происшествия мужчина не пострадал. Он самостоятельно обнаружил подозрительный предмет в машине и успел спастись.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!