Мужчина взорвал гранату во время застолья в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мужчина взорвал гранату во время застолья в деревне Бортниково в Подмосковье. Об этом прокуратура Московской области написала в своем телеграм-канале.

По предварительной информации ведомства, 22 июля около 22:00 местный житель 2000 года рождения во время распития спиртных напитков достал ручную гранату советских времен, которая находилась в летнем домике. Он в шутку бросил ее на пол, думая, что она находится в нерабочем состоянии.

Отмечается, что граната сдетонировала, мужчина погиб на месте. Также четверо человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы разной степени и были госпитализированы в медицинское учреждение.

В сообщении уточнили, что будет проведена прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, исполнению родителями своих обязанностей и деятельности профилактических органов.

Помимо этого, ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по части 1 статьи 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему"), части 1 статьи 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") УК РФ.

Ранее похожий на мину предмет обнаружили на девятом этаже здания, расположенного в центре Москвы по адресу Краснопрудный переулок, дом 7. Предмет оказался муляжом взрывного устройства.

До этого таможенники обнаружили у пассажира при досмотре в аэропорту Внуково гранаты. Позже стало известно, что гранаты являются обычным муляжом.

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