Россиянина, пытавшегося купить секретную военную продукцию, задержали в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Сотрудники УФСБ России задержали в Ростовской области гражданина РФ, который попытался приобрести секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Сейчас оперативники осуществляют следственные работы для раскрытия предполагаемых дополнительных эпизодов преступлений мужчины.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Ростовской области украинку, которая подозревается в шпионаже. В ФСБ заявили, что женщина прибыла на территорию РФ и вышла на связь с сотрудницей СБУ.

Гражданка Украины пообещала ей передавать информацию о местонахождении подразделений российской армии и о маршрутах перемещения ее техники. Было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", по которой женщине может грозить до 20 лет тюрьмы.

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