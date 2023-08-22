Власти Балашихи помогут восстановить пострадавшие при взрыве газа квартиры

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Администрация Балашихи приступила к работе по оперативному восстановлению квартир и оказанию помощи жильцам дома, где ранее произошел взрыв бытового газа. Об этом глава муниципалитета Сергей Юров сообщил в своем телеграм-канале.

"Вчера в результате пожара и хлопка газа на улице Победы в Балашихе повреждены две квартиры. К счастью, никто из жителей не пострадал", – поделился он.

ЧП произошло около 21:30. Прокуратура Московской области организовала проверку, после которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности газового оборудования.

На этом фоне Следственный комитет по Подмосковью возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники осмотрели территорию происшествия, в том числе квартиры.

По предварительным данным, хлопок произошел из-за неправильной эксплуатации газовой плиты, которая стала причиной утечки. После этого случилось короткое замыкание и сгорание скопившегося на кухне газа.

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