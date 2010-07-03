Офис компании "Билайн" эвакуировали из-за угрозы взрыва в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудников офиса компании "Билайн" в столице эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, в офис на улице 8 марта, дом 10, строение 14 поступило анонимное сообщение.

На место были вызваны оперативные службы. Из здания эвакуировали 20 человек. Дом проверяет кинолог с собакой.

Никто из сотрудников не пострадал, сказали ТАСС в пресс-службе компании.

15 августа в Москве из-за угрозы взрыва прошла эвакуация из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной.