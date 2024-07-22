Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 20:41

Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание в здании в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось устранить возгорание в здании в центре столицы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося.

О пожаре в Большом Сухаревском переулке стало известно ранее. Речь идет о двухэтажном старом здании, огонь в котором распространился на 100 квадратных метров.

В результате возгорания частично рухнула кровля. К борьбе с огнем привлекли 60 спасателей и 17 единиц техники.

Пожар начался в Большом Сухаревском переулке

Читайте также


происшествияпожар
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика