Пожарные ликвидировали возгорание в здании в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось устранить возгорание в здании в центре столицы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося.

О пожаре в Большом Сухаревском переулке стало известно ранее. Речь идет о двухэтажном старом здании, огонь в котором распространился на 100 квадратных метров.

В результате возгорания частично рухнула кровля. К борьбе с огнем привлекли 60 спасателей и 17 единиц техники.

