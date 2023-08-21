Медсестра в Англии, убившая семерых младенцев, могла навредить еще десяткам новорожденных

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В Англии бывшая медсестра Люси Летби, которую признали виновной в убийстве семерых детей, могла нанести вред еще десяткам младенцев. Об этом сообщает Guardian, ссылаясь на источники, приближенные к расследованию.

По информации источника, во время расследования полицейские выяснили, что около 30 новорожденных пострадали из-за подозрительных случаев в больнице Честера. Отмечается, что в каждом из них медсестра выполняла свои служебные обязанности.

При этом правоохранительные органы изъяли еще и медкарты малышей из больницы Ливерпуля, где Летби временно работала. Сотрудники полиции в графстве Чешир потребовали от экспертов изучить записи о более чем 4 тысячах детей, которые появились на свет в двух медучреждениях с 2012 по 2015 год.

Ранее суд присяжных в Великобритании признал 33-летнюю медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шестерых малышей. Судебное разбирательство длилось примерно десять месяцев.

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