Два человека пострадали после падения обломков дрона в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека получили травмы в результате падения обломков сбитых беспилотников в Истринском районе Подмосковья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра", – поделился глава региона.

По его словам, пострадали женщина и мужчина. Последнего госпитализировали. Женщина отказалась ложиться в больницу, уточнил Воробьев. Кроме того, были выбиты окна в трех домах. Экстренные службы работают на территории ЧП.

Утром 21 августа министерство обороны РФ сообщило, что около 06:50 средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку ВСУ атаковать Рузский район беспилотником самолетного типа. По данным ведомства, пострадавших нет. Позже Минобороны вновь информировало о сбитом БПЛА над территорией Истринского района Подмосковья.

Сергей Собянин также заявил о сбитом беспилотнике на подлете к столице России.

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы