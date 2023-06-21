Спасатели потушили пожар в бытовках на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МИТИНО МОСКВА"

Спасателям удалось потушить пожар в строительных бытовках в районе Митино на северо-западе Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по столице.

В ведомстве заявили, что возгорание было ликвидировано в 17:01. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Сообщения о возгорании по адресу улица Митинская, дом 34, корпус 1, поступили в МЧС в 15:26. Пострадавших не зафиксировали. Очевидцы рассказали, что происшествие случилось рядом с торговым центром "Ковчег".

Позже, в 16:21, спасателям удалось локализовать пламя на площади 200 квадратных метров.

Бытовки загорелись у ТЦ "Ковчег" в Митине