Адвокат устроившего стрельбу в школе в Отрадном опроверг информацию о его освобождении

Адвокат устроившего стрельбу в школе в Отрадном Владимир Левин опроверг информацию о его освобождении. Он утверждает, что юноша сейчас находится в психиатрической больнице специального типа, передает телеканал Москва 24.

По его словам, по решению суда юноше было определено лечение с интенсивным наблюдением. Он уточнил, что этот режим самый строгий из режимов психиатрических клиник.

"Он там находится сейчас. Какой врач возьмет на себя ответственность за человека, который убил полицейского и учителя, отпустить через год после лечения домой. Это же просто смешно. Ни один врач не возьмет на себя такую ответственность", – пояснил Левин.

Однако адвокат пострадавших в школе людей Игорь Трунов утверждает, что молодой человек находится на свободе и проживает по месту своего жительства. Он отметил, что юноше только необходимо периодически отмечаться в психоневрологическом диспансере.

"Лечение как таковое он не проходит, потому что лечить его в общем-то и не от чего", – отметил Трунов.

Он добавил, что молодой человек был признан невиновным по решению военного гарнизонного суда, который признал его невменяемым и освободил от ответственности. Его невменяемость подтверждена экспертным заключением, добавил адвокат.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник отделения социальной психиатрии имени Сербского Лев Пережогин рассказал, что как минимум раз в полгода в соответствующей клинике, где молодой человек проходит лечение, собирается комиссия, которая оценивает его психическое состояние и выносит решение о дальнейшем продлении принудительного лечения.

"Продлевать или нет – в дальнейшем в итоге определяет суд. То есть врачи выносят рекомендации, а суд уже выносит решение. По закону раз в полгода, поэтому минимальный срок, который человек может там находиться, – полгода. Максимальный срок не установлен, он зависит от его психического состояния", – пояснил специалист, добавив, что, как правило, максимальный срок составляет в районе трех лет.

Шесть лет назад десятиклассник пришел в школу № 263 с двумя охотничьими винтовками, принадлежащими его отцу. Угрожая охране, он прошел через пропускной пункт, поднялся в класс географии, где шел урок, и выстрелил в учителя.

Следующей жертвой стал сотрудник полиции, прибывший по сигналу охраны к школе. Второй полицейский Владимир Крохин также был ранен, но врачам удалось спасти его. Разоружил молодого человека его отец, быстро приехавший в школу.

На первом допросе учащийся рассказал, что шел не в кабинет географии, а в кабинет русского языка и литературы. Охотничий карабин и малокалиберную винтовку он взял для устрашения, чтобы одноклассники его послушали. Молодой человек уверял, что убивать никого не хотел и открыл огонь лишь потому, что на него нашло затмение.

