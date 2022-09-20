Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на посольство РФ в Канаде

Фото: depositphotos/Emevil

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после нападения на российское посольство в Канаде. Об этом сообщается в телеграм-канале дипведомства.

"Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", – говорится в сообщении.

Уточняется, что запись с нападением была передана местным правоохранителям.

Ранее посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр вызвали в министерство иностранных дел России, чтобы заявить решительный протест по факту нападения на российское посольство. В МИД РФ отмечали, что канадские полицейские не только не пресекли совершение правонарушений, но и не задержали виновных.

В свою очередь, посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что российское диппредставительство в Оттаве расценивает нападение неизвестного с коктейлем Молотова на здание посольства как попытку теракта. По его словам, в этот раз никто не пострадал, урон имуществу причинен не был. При этом Степанов не исключил повторения подобных нападений в будущем, но с более серьезными последствиями.

