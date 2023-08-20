Фото: телеграм-канал "Топор 18+"

Неизвестный изменил буквы в надписи с названием села Сукко в Анапе. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по городу.

Отмечается, что в Сети появился снимок, на котором видно, что кто-то переложил камни в слове "Сукко", которое выложено на склоне горы. Теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком.

"По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении.

Пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю подчеркнула, что инцидент произошел впервые, передает РИА Новости.

Ранее злоумышленники подожгли релейный шкаф рядом со станцией Очаково Киевского направления МЖД. Расписание движения поездов не было нарушено.

До этого сотрудники Росгвардии задержали трех молодых людей, которые забрались на крышу высотки в Пресненском районе Москвы. Их передали сотрудникам полиции.

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