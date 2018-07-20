Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец покинул госпиталь

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Чарли Роули, отравленный "Новичком" в британском Эймсбери, покинул госпиталь. Об этом сообщает BBC.

Детали касательно его состояния пока неизвестны. В больнице рассказали, что Роули пережил "ужасающий опыт, который большинство из нас не могут себе представить".

В начале июля в Эймсбери двоих британцев доставили в больницу после воздействия неизвестного вещества. Одна из пострадавших – Дон Стерджесc – скончалась, а Роули пришел в себя. Первая спрыснула запястья духами из флакона, в котором предположительно находился "Новичок".

А в марте в Солбсери нервно-паралитическим ядом отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В Лондоне считают, что вещество принадлежит к семейству "Новичок". Прямых доказательств причастности России к инциденту не предоставляли, но британские власти считают, что Москва связана со случившимся. РФ эти обвинения отвергает.