Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец покинул госпиталь

20 июля, 20:08
Фото: ТАСС/Yui Mok
Чарли Роули, отравленный "Новичком" в британском Эймсбери, покинул госпиталь. Об этом сообщает BBC.
Детали касательно его состояния пока неизвестны. В больнице рассказали, что Роули пережил "ужасающий опыт, который большинство из нас не могут себе представить".
В начале июля в Эймсбери двоих британцев доставили в больницу после воздействия неизвестного вещества. Одна из пострадавших – Дон Стерджесc – скончалась, а Роули пришел в себя. Первая спрыснула запястья духами из флакона, в котором предположительно находился "Новичок".
А в марте в Солбсери нервно-паралитическим ядом отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В Лондоне считают, что вещество принадлежит к семейству "Новичок". Прямых доказательств причастности России к инциденту не предоставляли, но британские власти считают, что Москва связана со случившимся. РФ эти обвинения отвергает.
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