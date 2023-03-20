Пострадавших при падении беспилотника в Щелкове нет

Фото: телеграм-канал Mash

В результате падения беспилотника в Щелковском округе Подмосковья никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале администрации городского округа. Взрывчатых веществ на объекте не обнаружили.

Уточняется, что ЧП произошло в 11:48. БПЛА врезался в линию электропередачи. Место происшествия оперативно оцепили. Отмечается, что дрон был оборудован стандартным набором функций. ЛЭП не повреждена.

Ранее беспилотник без опознавательных знаков был найден в Тульской области. Беспилотник не представлял опасности, местным жителям ничего не угрожало.

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