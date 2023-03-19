21:20Происшествия
Неопознанный беспилотник упал в Тульской области
Фото: телеграм-канал SHOT
Беспилотник без опознавательных знаков был найден в Тульской области. Об этом Комитет по региональной безопасности рассказал на своем официальном сайте.
"В Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", – отмечается в сообщении.
Беспилотник не представляет опасности, местным жителям ничего не угрожает, добавили в комитете.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские системы РЭБ подавили атаку БПЛА украинской стороны в Краснодарском крае и Адыгее.
По информации ведомства, после этого два беспилотника потеряли управление, а впоследствии отклонились от своей изначальной траектории.
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